أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف مقرّ قيادة لواء المُشاة الثالث التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا.



وذكر الحزب أنّ الضربة التي نفذها جاءت رداً على استهداف العدو الإسرائيليّ القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في صريفا والعديسة ورب ثلاثين.



وخلال ساعات المساء الأولى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تمَّ إطلاق أكثر من 30 صاروخاً باتجاه صفد، زاعمة أنّ أغلب تلك الصواريخ سقطَ في مناطق مفتوحة.



وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثق القصف الذي بدأ من لبنان باتجاه صفد، حيث سُمعت الإنفجارات بشكل واضح.



وتوازياً مع الضربة التي نفذها الحزب عشية عيد الفصح اليهوديّ، دوّت صافرات الإنذار في عددٍ من المستعمرات الإسرائيلية المُحاذية للبنان منها روش حنكارا، ليمان، شلومي، إيلون، حانيتا، أدميت، غورن، وعرب العرامشة.

فيديو مُتداول لصواريخ انطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد في شمال فلسطين المُحتلة#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/qkTFvr2EWN — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 22, 2024 Advertisement