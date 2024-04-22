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لبنان
جنبلاط استقبل السفير الروسي
Lebanon 24
22-04-2024
|
13:27
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير الروسي ألكسندر روداكوف، بحضور الدكتور حليم بو فخر الدين.
وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
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