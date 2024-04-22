في أميركا.. هذا ما قيل عن سليمان فرنجية!

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ نواب المعارضة تلقوا نصيحة أميركية بألا يظهروا كمُعرقل للحوار.

وأشارت القناة إلى أنّ الوفد النيابي اللبناني الذي زار واشنطن، سمع أنّ خيار انتخاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية "لا يمرّ"، وأن حصول ذلك يعني "تمرير هديّة لإيران".

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وأوضحت مصادر القناة أن الوفد سِمع في المقابل "إشادة بقائد الجيش العماد جوزاف عون"، موضحة أنّ "التبدل الوحيد في الموقف الأميركي كان في ملف النازحين السوريين"، وأضافت: "الإدارة الاميركية تستشعر خطورة الملف على لبنان لكنها غير قادرة على بلورة أي حل حالياً".

وأكملت المصادر: "خلال لقائه نواب المعارضة، قال الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إنه على علم بترابط الملف الرئاسي في لبنان بجبهة غزة، لكنه في الوقت الحالي لا يتكلم إلا بالقرار 1701".

ولفتت المصادر إلى أن "نواب المعارضة عادوا من زيارة واشنطن بخلاصةٍ مفادها إستشعار قلق أميركيّ على لبنان وتحديداً على الجبهة الجنوبيّة".