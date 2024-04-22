"عملية تشليح وتشبيح".. هذا ما قاله وهاب

Advertisement

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "عودة بايدن والحزب الديمقراطي في الإنتخابات الأميركية سيكون لها إنعكاسات كبيرة على دول عربية كثيرة. عودة لعبة سقوط الأنظمة وتغييرها. كل العالم بحاجة للمال فلننتظر بمن سيبدأون عملية التشبيح والتشليح".