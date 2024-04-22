Advertisement

لبنان

صورة نادرة لنصرالله داخل "مُعسكر".. شاهدوها

Lebanon 24
22-04-2024 | 14:31
A-
A+
Doc-P-1190613-638494182413165297.jpg
Doc-P-1190613-638494182413165297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
 
وأشار متابعون إلى أن الصورة التقطت لنصرالله داخل إحدى المعسكرات العسكرية التابعة للحزب.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قصفٌ في جنوب لبنان.. "مدفعية العدو" تطالُ بلدتين عند الحدود
lebanon 24
23/04/2024 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نداءٌ من لبنان: "إرحموا مرضى السرطان"!
lebanon 24
23/04/2024 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
lebanon 24
23/04/2024 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 35 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مناطق بالجليل الأعلى
lebanon 24
23/04/2024 01:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24

حسن نصرالله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2024-04-22
16:56 | 2024-04-22
16:38 | 2024-04-22
16:24 | 2024-04-22
16:12 | 2024-04-22
15:57 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24