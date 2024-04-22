صورة نادرة لنصرالله داخل "مُعسكر".. شاهدوها

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار متابعون إلى أن الصورة التقطت لنصرالله داخل إحدى المعسكرات العسكرية التابعة للحزب.