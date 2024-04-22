لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر

تلقّى مواطنون مؤخراً رسائل مشبوهة عبر تطبيق "واتسآب"، تتضمنُ برمجيات غير معروفة على شكل "روابط" مرتبطة بمساعدات مالية سيتم دفعها بالدولار.
ولاحظ مستخدمون أنه إثر الضغط على هذه الروابط، خرج تطبيق "واتسآب" عن الخدمة، وطلب من المستخدمين إعادة تسجيل الدخول إليه.
كذلك، تبيّن أن هذه الروابط لم تحمل أي عنوان مُعرّف، ورغم ذلك انتشرت بين المستخدمين بشكل كبير.
مصادر معنية بالأمن السيبراني قالت لـ"لبنان24" إن الراوبط غير المعروفة قد تتضمن برمجيات خبيثة جداً تؤثر على الهاتف والبيانات الخاصة بالمستخدمين، وأضافت: "كما يتم دائماً، يجب التحذير من الولوج إلى هذه الروابط كي لا تتعرض الهواتف إلى عملية إختراق".