لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر

تلقّى مواطنون مؤخراً رسائل مشبوهة عبر تطبيق "واتسآب"، تتضمنُ برمجيات غير معروفة على شكل "روابط" مرتبطة بمساعدات مالية سيتم دفعها بالدولار.



Advertisement ولاحظ مستخدمون أنه إثر الضغط على هذه الروابط، خرج تطبيق "واتسآب" عن الخدمة، وطلب من المستخدمين إعادة تسجيل الدخول إليه. ولاحظ مستخدمون أنه إثر الضغط على هذه الروابط، خرج تطبيق "واتسآب" عن الخدمة، وطلب من المستخدمين إعادة تسجيل الدخول إليه.



كذلك، تبيّن أن هذه الروابط لم تحمل أي عنوان مُعرّف، ورغم ذلك انتشرت بين المستخدمين بشكل كبير.