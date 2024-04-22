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لبنان

بعد التمديد المُرتقب.. متى ستُجرى الإنتخابات البلدية؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 15:19
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قال رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد إن مشروع القانون الذي تقدّم به للتمديد للمجالس البلدية لم يأت من العدم، بل بعد مشاورات لجنة نيابية تمّ تشكيلها فترة شهر رمضان.
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ومن برنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة، شدّد الصمد على إجراء الإنتخابات البلدية خلال عام كحدّ أقصى، داعياً الى زيادة واردات البلديات كي تتمكن من تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات المطلوبة منها، وقال: "المشكلة ليست بالبلديات إنما بالإمكانيات التي تؤدي الى عملها".
أما بالنسبة للبلديات المنحلّة، فلفت الصمد في حديثه للحرّة الى وجود أفكار، ستُطرح في الهيئة العامة للمجلس النيابي نهار الخميس تقضي بإمكانية إعطاء فرصة للمستقيلين في البلديات المنحلّة للعودة عن استقالاتهم.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان رئيس مجلس الواب نبيه بري وراء الإقتراح الذي تقدّم به لتأجيل الإنتخابات البلدية، قال الصمد: أنا أمارس دوري كرئيس لجنة دفاع وطني، لا أحد يطلب مني، أنا اسمي جهاد الصمد".

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