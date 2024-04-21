بالصور.. طريق عيناتا - الأرز سالكة وارتفاع الثلوج تخطى الـ10 أمتار!

نشرت صفحة "Lebanon Heaven" صوراً جديداً تظهر طريق عيناتا - الأرز، وذلك بعد إعادة فتحها مساء يوم السبت 20 نيسان 2024.

وأشارت الصفحة إلى أنه جرى فتح الطريق بفترةٍ قياسية بالرغم من ارتفاع الثلوج التي تخطّت الـ10 أمتار في بعض الأماكن.