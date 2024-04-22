منشور من الحريري.. وشكرٌ لهؤلاء

كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عبر حسابه على منصة "إكس": "باسمي واسم عمتي بهية وعائلتنا، اشكر فردا فردا كل من شاركنا العزاء في بيت الوسط، واسأل الله الرحمة لفقيدنا وان لا يصيبكم اي مكروه".

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