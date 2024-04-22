19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الامتحانات في أواخر حزيران: لا تدبير خاصاً بالجنوب بعد
Lebanon 24
22-04-2024
|
22:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرج الدخان الأبيض من وزارة التربية بتحديد مواعيد الامتحان الموحّد أو «الاختبار الوطني» لشهادة البريفيه، وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، ابتداءً من 24 حزيران، بناءً على تمنّيات روابط التعليم.المواعيد لم تترافق مع صدور آليات وتفاصيل إجرائية للاستحقاق، ومع تدبير خاص للامتحانات الرسمية لمحافظة الجنوب خصوصاً. وأظهر جدول المواعيد أنه لن تكون هناك مواد اختيارية فعلاً، إذ عاد عدد أيام الامتحانات إلى ما كان عليه في السابق، أي 4 أيام للشهادة المتوسطة، و5 أيام للثانوية العامة، بحيث تبدأ امتحانات البريفيه في 24 حزيران وتنتهي في 27 منه، فيما تنطلق الثانوية العامة في 29 حزيران وتنتهي في 5 تموز. وسيسمح لأصحاب الطلبات الحرة بالتقدم للاختبار الوطني، وهو أمر لم يكن محسوماً من قبل.
Advertisement
أما المواعيد الجديدة للامتحانات التي ستكون بعد عيد الأضحى فأتت مذيّلة بتوقيع المدير العام للتربية عماد الأشقر، والجميع لا يزال ينتظر عودة وزير التربية، عباس الحلبي، من جولته في الخارج غداً ليبنى على الشيء مقتضاه، ولمعرفة ما إذا كان الجدول سيكون قابلاً لأيّ تعديل وفقاً للتطورات، وإن كان التربويون ينتظرون أن يكون أيّ تدبير تريد أن تأخذه الوزارة واضحاً وشفافاً وبعيداً عن أيّ ارتجال وضبابية، ومنعاً لأيّ ارتباك في صفوف الممتحنين وتجنّباً لأيّ توتير لهم.
تبقى بعض الأسئلة بلا أجوبة: هل يخضع طلاب الجنوب للاختبار الوطني، وهل يبقى التدبير الخاص بهم أسير المستجدّات الأمنية؟ وهل سيكون هناك تدبير خاص للتلامذة النازحين السوريين على خلفيّة التأخّر في إنجاز البرامج نتيجة تأخّر انطلاق العام الدراسي في دوام بعد الظهر؟(الاخبار)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
Lebanon 24
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
06:51 | 2024-04-22
22/04/2024 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عناق وقُبلات.. لقطات رومنسية تجمع رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز على البحر (فيديو)
Lebanon 24
عناق وقُبلات.. لقطات رومنسية تجمع رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز على البحر (فيديو)
04:11 | 2024-04-22
22/04/2024 04:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
15:10 | 2024-04-22
22/04/2024 03:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
09:54 | 2024-04-22
22/04/2024 09:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
11:30 | 2024-04-22
22/04/2024 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2024-04-22
تفاؤل بدعم أوروبي لعودة النازحين السوريين ورزمة إجراءات سياسية ومالية للبنان
22:06 | 2024-04-22
حديث عن زيارة جديدة لهوكشتاين.. اوساط معنية: سيسمع الاجابات ذاتها
22:08 | 2024-04-22
جلسة نيابية الخميس"لتطيير" الانتخابات البلدية
00:13 | 2024-04-23
سلسلة توقيفات في قضاء زغرتا
23:59 | 2024-04-22
إشكال في العيرونية.. والجيش ينفذ انتشارا واسعا
23:45 | 2024-04-22
على طريق بعلبك.. حادث صدم مروع
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
23/04/2024 07:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
23/04/2024 07:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
23/04/2024 07:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24