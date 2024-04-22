الامتحانات في أواخر حزيران: لا تدبير خاصاً بالجنوب بعد

Advertisement

خرج الدخان الأبيض من وزارة التربية بتحديد مواعيد الامتحان الموحّد أو «الاختبار الوطني» لشهادة البريفيه، وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، ابتداءً من 24 حزيران، بناءً على تمنّيات روابط التعليم.المواعيد لم تترافق مع صدور آليات وتفاصيل إجرائية للاستحقاق، ومع تدبير خاص للامتحانات الرسمية لمحافظة الجنوب خصوصاً. وأظهر جدول المواعيد أنه لن تكون هناك مواد اختيارية فعلاً، إذ عاد عدد أيام الامتحانات إلى ما كان عليه في السابق، أي 4 أيام للشهادة المتوسطة، و5 أيام للثانوية العامة، بحيث تبدأ امتحانات البريفيه في 24 حزيران وتنتهي في 27 منه، فيما تنطلق الثانوية العامة في 29 حزيران وتنتهي في 5 تموز. وسيسمح لأصحاب الطلبات الحرة بالتقدم للاختبار الوطني، وهو أمر لم يكن محسوماً من قبل.أما المواعيد الجديدة للامتحانات التي ستكون بعد عيد الأضحى فأتت مذيّلة بتوقيع المدير العام للتربية عماد الأشقر، والجميع لا يزال ينتظر عودة وزير التربية، عباس الحلبي، من جولته في الخارج غداً ليبنى على الشيء مقتضاه، ولمعرفة ما إذا كان الجدول سيكون قابلاً لأيّ تعديل وفقاً للتطورات، وإن كان التربويون ينتظرون أن يكون أيّ تدبير تريد أن تأخذه الوزارة واضحاً وشفافاً وبعيداً عن أيّ ارتجال وضبابية، ومنعاً لأيّ ارتباك في صفوف الممتحنين وتجنّباً لأيّ توتير لهم.تبقى بعض الأسئلة بلا أجوبة: هل يخضع طلاب الجنوب للاختبار الوطني، وهل يبقى التدبير الخاص بهم أسير المستجدّات الأمنية؟ وهل سيكون هناك تدبير خاص للتلامذة النازحين السوريين على خلفيّة التأخّر في إنجاز البرامج نتيجة تأخّر انطلاق العام الدراسي في دوام بعد الظهر؟(الاخبار)