من قانا.. شهيد جديد لحزب الله

نعى حزب الله في بيان الشهيد محمد خليل عطية "ساجد" مواليد عام ١٩٩٤ من بلدة قانا وسكان بلدة الصرفند في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

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