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لبنان

من قانا.. شهيد جديد لحزب الله

Lebanon 24
22-04-2024 | 23:36
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نعى حزب الله في بيان  الشهيد محمد خليل عطية "ساجد" مواليد عام ١٩٩٤ من بلدة قانا وسكان بلدة الصرفند في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.  
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