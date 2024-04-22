دوي صفارات الإنذار في المطلة شمال اسرائيل

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء ان صفارات الإنذار دوت في المطلة شمال إسرائيل.ولم يذكر البيان الذي نشره الجيش الاسرائيلي على تليغرام المزيد من التفاصيل.من جانبه، نعى حزب الله في وقت متأخر مساء أمس الاثنين أحد عناصره وهو محمد خليل عطية "ساجد" مواليد عام 1994 من بلدة قانا وسكان بلدة الصرفند في جنوب لبنان.قصف متبادليذكر أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من تشرين الأول الماضي، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.