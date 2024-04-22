Advertisement

لبنان

على طريق بعلبك.. حادث صدم مروع

Lebanon 24
22-04-2024 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1190694-638494519540347793.jpg
Doc-P-1190694-638494519540347793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث صدم ليلا على طريق بعلبك الكيال، بحسب ما أفادت مندولة "لبنان 24".
وبحسب التفاضيل فان مجهولا أقدم على صدم المواطن علي عباس علي (٣٥ عاما) وهو من بعلبك ما استدعى نقله الى احد مستشفيات المنطقة وحالته حرجة، فيما فرّ السائق الى جهة مجهولة.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: الساعة 16:00 من تاريخه حصل حادث صدم على طريق عام حدث بعلبك نتج منه قتيل
lebanon 24
23/04/2024 10:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فُقد على ضفاف نهر.. البحث عن طفل مفقود في بعلبك
lebanon 24
23/04/2024 10:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مسيرات بسماء البقاع - بعلبك
lebanon 24
23/04/2024 10:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار بسبب قطعة أرض في بعلبك.. والجيش يتدخل
lebanon 24
23/04/2024 10:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

حادث صدم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:13 | 2024-04-23
03:26 | 2024-04-23
03:24 | 2024-04-23
03:14 | 2024-04-23
03:11 | 2024-04-23
03:06 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24