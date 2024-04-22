على طريق بعلبك.. حادث صدم مروع

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وقع حادث صدم ليلا على طريق بعلبك الكيال، بحسب ما أفادت مندولة "لبنان 24".وبحسب التفاضيل فان مجهولا أقدم على صدم المواطن علي عباس علي (٣٥ عاما) وهو من بعلبك ما استدعى نقله الى احد مستشفيات المنطقة وحالته حرجة، فيما فرّ السائق الى جهة مجهولة.