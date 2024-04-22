إشكال في العيرونية.. والجيش ينفذ انتشارا واسعا

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وقع اشكال في العيرونية ـ قضاء زعرتا بين شبان من المنطقة وشبان آخرين من عرب الفوار، تطور الى قيام شبان عرب الفوار على اطلاق النار باتجاه العيرونيه ما أدى إلى إصابة "بيك اب" بأضرار من دون وقوع إصابات، فردّ شبان من العيرونية بتكسير ملحمة عائدة للمدعو "م.خ" من عرب الفوار وسادت اجواء من التوتر بين الطرفين ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وحقا حضرت قوة من الجيش ونفذت انتشارا واسعا في المنطقة منعاً لتفاقم الأمور.