سلسلة توقيفات في قضاء زغرتا

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اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو "ح.س" سوري الجنسية في منطقة ارده قضاء زغرتا بحقه مذكرتي توقيف وعمليات سرقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما اوقفت الدورية نفسها 3 اشخاص في محلة تلة الدهب قضاء زغرتا وهم: المدعو "ه.م" و "ن.ه" و "ع.ن" لحيازتهم على كمية من المخدرات.وجرى اقتياد الموقوفين الى التحقيق وتسليمهم للقضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.