Advertisement

لبنان

سلسلة توقيفات في قضاء زغرتا

Lebanon 24
23-04-2024 | 00:13
A-
A+
Doc-P-1190698-638494532752583096.jpg
Doc-P-1190698-638494532752583096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو "ح.س" سوري الجنسية في منطقة ارده قضاء زغرتا بحقه مذكرتي توقيف وعمليات سرقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما اوقفت الدورية نفسها 3 اشخاص في محلة تلة الدهب قضاء زغرتا وهم: المدعو "ه.م" و "ن.ه" و "ع.ن" لحيازتهم على كمية من المخدرات.
Advertisement

وجرى اقتياد الموقوفين الى التحقيق وتسليمهم للقضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:13 | 2024-04-23
03:26 | 2024-04-23
03:24 | 2024-04-23
03:14 | 2024-04-23
03:11 | 2024-04-23
03:06 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24