إسرائيل تُشعل ليل الجنوب بالقنابل.. والطيران الإستطلاعي يخرق الأجواء

لا تزال القرى الحدودية تشهد على اعتداءات يومية من قبل قوات العدو الإسرائيلي منذ انطلاق حرب 7 تشرين الأول في غزة.

وفي التفاصيل، استهدف الطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم سيارة على طريق ابو الأسود، بين بلدتي عدلون ومفرق بلدة الخرايب.

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وطالت القذائف المدفعية اطراف بلدتي طير حرفا وعلما الشعب.

وأطلق العدو خلال الليلة الماضية، القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، كما أطلق فجرا، رشقات نارية بالأسلحة الثقيلة باتجاه أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة.



وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وقرى قضاءي صور وبنت جبيل، وذلك عقب عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا حسب مندوبة "لبنان24".

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الأولى من بعد منتصف الليل 3 غارات متتالية مستهدفا بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وأطرافها. كذلك، تعرضت المنطقة الواقعة بين منطقة المحمودية وبلدة العيشية لغارة جوية معادية، تلاها غارة أخرى في غضون دقائق على المنطقة ذاتها، أتبعت بغارة استهدفت مرتفعات الجبور عند اطراف جبل الريحان.



بالتوازي، لم تؤدِ الغارة التي نفذها العدو مساء أمس في بلدة أرزون عند أطراف بلدة صريفا إلى أي إصابات بشرية، إتما تسببت بأضرار مادية جسيمة، وهي منطقة متقدمة في منطقة جنوب الليطاني في نطاق عمل اليونيفيل.