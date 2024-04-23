جنون طقس نيسان: استعدوا لرياح خماسينية وحرارة فوق الـ 32.. ولكن "الشتوية" راجعة!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان ثورة في الصحراء الإفريقية الكُبرى يثيرها المرتفع الآزوري الذي سيؤثر على اليونان وغرب تركيا بعاصفة رملية مصدرها صحراء الجزائر خلال الايام المُقبلة وسرعة الرياح الجنوبية نحو ازمير وبودروم ورودس ستلامس 110 كم في الساعة، كما ستتدنى قيم الضغط الجوّي لمنخفض السودان نحو 998hpa الامر الذي سيمدد كتلة حارة نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط اعتبارا من اليوم الثلاثاء وتبلغ ذروتها يومَي الأربعاء والخميس فتترواح درجات الحرارة بين الجنوب والبقاع الغربي 32-33 درجة وفي المناطق الساحلية 33 درجة امّا على الجبال التي ترتفع 1000 متر عن سطح البحر فستلامس الحرارة 29 درجة مئوية، يترافق الوضع مع نسبة غبار في الاجواء تصل الى 80%.أضاف خنيصر: تنخفض الحرارة بشكل بسيط يومي الجمعة والسبت ويكون طقس الشعانين عند الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي غائما جزئياً ودافئاً مع درجات حرارة تلامس 28 درجة ساحلاً و 26 بقاعاً، وتبدأ حركة الضغط الجوّي خلال ساعات المساء، تهيّئ لوصول حالة من الاضطراب الجوّي التي ستؤثر على الاردن ولبنان وفلسطين وسوريا بأجواء شتوية مع تراجع درجات الحرارة.طقس الأيام المُقبلةطقس اليوم الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وتبدأ الموجة الحارة بدخول الأجواء اللبنانية خلال ساعات المساء.طقس يومَي الاربعاء والخميس حار جداً والحرارة فوق معدلاتها الموسمية بـ 6 درجات مئوية تقريباً.