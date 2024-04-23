22
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنون طقس نيسان: استعدوا لرياح خماسينية وحرارة فوق الـ 32.. ولكن "الشتوية" راجعة!
Lebanon 24
23-04-2024
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان ثورة في الصحراء الإفريقية الكُبرى يثيرها المرتفع الآزوري الذي سيؤثر على اليونان وغرب تركيا بعاصفة رملية مصدرها صحراء الجزائر خلال الايام المُقبلة وسرعة الرياح الجنوبية نحو ازمير وبودروم ورودس ستلامس 110 كم في الساعة، كما ستتدنى قيم الضغط الجوّي لمنخفض السودان نحو 998hpa الامر الذي سيمدد كتلة حارة نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط اعتبارا من اليوم الثلاثاء وتبلغ ذروتها يومَي الأربعاء والخميس فتترواح درجات الحرارة بين الجنوب والبقاع الغربي 32-33 درجة وفي المناطق الساحلية 33 درجة امّا على الجبال التي ترتفع 1000 متر عن سطح البحر فستلامس الحرارة 29 درجة مئوية، يترافق الوضع مع نسبة غبار في الاجواء تصل الى 80%.
Advertisement
أضاف خنيصر: تنخفض الحرارة بشكل بسيط يومي الجمعة والسبت ويكون طقس الشعانين عند الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي غائما جزئياً ودافئاً مع درجات حرارة تلامس 28 درجة ساحلاً و 26 بقاعاً، وتبدأ حركة الضغط الجوّي خلال ساعات المساء، تهيّئ لوصول حالة من الاضطراب الجوّي التي ستؤثر على الاردن ولبنان وفلسطين وسوريا بأجواء شتوية مع تراجع درجات الحرارة.
طقس الأيام المُقبلة
طقس اليوم الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وتبدأ الموجة الحارة بدخول الأجواء اللبنانية خلال ساعات المساء.
طقس يومَي الاربعاء والخميس حار جداً والحرارة فوق معدلاتها الموسمية بـ 6 درجات مئوية تقريباً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
Lebanon 24
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
06:51 | 2024-04-22
22/04/2024 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عناق وقُبلات.. لقطات رومنسية تجمع رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز على البحر (فيديو)
Lebanon 24
عناق وقُبلات.. لقطات رومنسية تجمع رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز على البحر (فيديو)
04:11 | 2024-04-22
22/04/2024 04:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
15:10 | 2024-04-22
22/04/2024 03:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
11:30 | 2024-04-22
22/04/2024 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
09:54 | 2024-04-22
22/04/2024 09:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:13 | 2024-04-23
إجتماع وزاري وأمني وقضائي في السرايا بحث في موضوع النازحين السوريين
03:26 | 2024-04-23
في الزرارية.. وجد مقتولا وبجانبه سلاح حربي (صورة)
03:24 | 2024-04-23
جولة لعثمان في أميركا.. ولقاء يجمعه مع مسؤولين أمنيين
03:14 | 2024-04-23
بسبب الحزب.. إسرائيل خسرت "موسم التزلج" في الشمال
03:11 | 2024-04-23
متابعة لزيارة ميقاتي.. هذا ما أوعزه وزير الخارجية للقائم باعمال السفارة اللبنانية في باريس
03:06 | 2024-04-23
بو حبيب يدعو إلى التكاتف لحل ملف النزوح السوري
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
23/04/2024 10:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
23/04/2024 10:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
23/04/2024 10:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24