22
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماكرون يوجّه "رسالة" الى المسيحيين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-04-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل مصدر دبلوماسي مطلع على أجواء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ماكرون يتفهم كل الهواجس التي نقلت اليه في ما خص المسيحيين في لبنان جراء النزوح السوري الذي أصبح يشكل اليوم خطرا كيانيا وديموغرافيا يهدد لبنان بكل شرائحه وطوائفه، إلا أن الرئيس ماكرون وجه رسالة الى المسيحيين مفادها أن لا نجاح لهم في معالجة أي ملف، كبيرا كان أم صغيرا، إلا من خلال الوحدة، وأن هذه الوحدة لم تتحقق منذ زمن.
Advertisement
وافاد المصدر "ان ماكرون يشدد على ان فرنسا والمجتمع الدولي يستطيعان أن يكونا الى جانب المسيحيين بفاعلية أكبر إن إتحدوا مع بعضهم البعض".
المصدر ختم بالقول "إن فرنسا ملتزمة بلبنان اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
Lebanon 24
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
06:51 | 2024-04-22
22/04/2024 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عناق وقُبلات.. لقطات رومنسية تجمع رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز على البحر (فيديو)
Lebanon 24
عناق وقُبلات.. لقطات رومنسية تجمع رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز على البحر (فيديو)
04:11 | 2024-04-22
22/04/2024 04:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
15:10 | 2024-04-22
22/04/2024 03:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
11:30 | 2024-04-22
22/04/2024 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
09:54 | 2024-04-22
22/04/2024 09:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:13 | 2024-04-23
إجتماع وزاري وأمني وقضائي في السرايا بحث في موضوع النازحين السوريين
03:26 | 2024-04-23
في الزرارية.. وجد مقتولا وبجانبه سلاح حربي (صورة)
03:24 | 2024-04-23
جولة لعثمان في أميركا.. ولقاء يجمعه مع مسؤولين أمنيين
03:14 | 2024-04-23
بسبب الحزب.. إسرائيل خسرت "موسم التزلج" في الشمال
03:11 | 2024-04-23
متابعة لزيارة ميقاتي.. هذا ما أوعزه وزير الخارجية للقائم باعمال السفارة اللبنانية في باريس
03:06 | 2024-04-23
بو حبيب يدعو إلى التكاتف لحل ملف النزوح السوري
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
23/04/2024 10:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
23/04/2024 10:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
23/04/2024 10:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24