ماكرون يوجّه "رسالة" الى المسيحيين

Advertisement

نقل مصدر دبلوماسي مطلع على أجواء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ماكرون يتفهم كل الهواجس التي نقلت اليه في ما خص المسيحيين في لبنان جراء النزوح السوري الذي أصبح يشكل اليوم خطرا كيانيا وديموغرافيا يهدد لبنان بكل شرائحه وطوائفه، إلا أن الرئيس ماكرون وجه رسالة الى المسيحيين مفادها أن لا نجاح لهم في معالجة أي ملف، كبيرا كان أم صغيرا، إلا من خلال الوحدة، وأن هذه الوحدة لم تتحقق منذ زمن.وافاد المصدر "ان ماكرون يشدد على ان فرنسا والمجتمع الدولي يستطيعان أن يكونا الى جانب المسيحيين بفاعلية أكبر إن إتحدوا مع بعضهم البعض".المصدر ختم بالقول "إن فرنسا ملتزمة بلبنان اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى".