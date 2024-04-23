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لبنان

ماكرون يوجّه "رسالة" الى المسيحيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-04-2024 | 01:15
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نقل مصدر دبلوماسي مطلع على أجواء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ماكرون يتفهم كل الهواجس التي نقلت اليه في ما خص المسيحيين في لبنان جراء النزوح السوري الذي أصبح يشكل اليوم خطرا كيانيا وديموغرافيا يهدد لبنان بكل شرائحه وطوائفه، إلا أن الرئيس ماكرون وجه رسالة الى المسيحيين مفادها أن لا نجاح لهم في معالجة أي ملف، كبيرا كان أم صغيرا، إلا من خلال الوحدة، وأن هذه الوحدة لم تتحقق منذ زمن.
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وافاد المصدر "ان ماكرون يشدد على ان فرنسا  والمجتمع الدولي يستطيعان أن يكونا الى جانب المسيحيين  بفاعلية أكبر إن إتحدوا مع بعضهم البعض".
المصدر ختم بالقول "إن فرنسا ملتزمة بلبنان اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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