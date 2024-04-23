بالأرقام الانتخابية: هذه اهداف جولات باسيل المناطقية

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قال خبير إحصائي متمرس بالعمل الإنتخابي إن زيارات النائب جبران باسيل الى بعض الأقضية تأتي بالدرجة الاولى في إطار السياسة الداخلية وإعادة إستنهاض كوادر وجمهور "التيار الوطني الحر"، إلا أن بعض هذه الزيارات لأهداف إنتخابية نيابية مستقبلية.وقال: على سبيل المثال فانه خلال زيارته الأخيرة الى زحلة عرّج باسيل على منزل رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف متحدثا عن عراقة البيت وإمكانية التعاون في المستقبل، وكل هذا ، يضيف المصدر، بهدف إستبدال "حزب الله" في البقاع الأوسط بالسيدة ميريام سكاف فيستفيد من أصواتها للوصول الى الحاصل الإنتخابي ليضمن نجاح نائبه سليم عون الذي حصل في الانتخابات الاخيرة على 4000 صوت، أي ربع الحاصل، وتممه حينها من أصوات حزب الله ، وطموحه ان يتممه في المرة المقبلة من أصوات الكتلة الشعبية إذا بقي التباين والخلاف بين "التيار" وحزب الله.ويضيف المصدر "أما في جزين فهناك مثل مشابه ، إذ زار باسيل خلال جولته الأخيرة منزل النائب السابق إبراهيم عازار ، لربما يستفيد من أصواته في المرحلة المقبلة لمحاولة إعادة إستعادة جزين بعد الخلاف مع النائب السابق زياد أسود ومع حزب الله ايضا، حيث يحتاج باسيل لمن يرفده بحوالى3000 صوت للوصول الى الحاصل، وربما يكون النائب عازار الشخص المناسب لهذه المهمة .المصدر ختم أنه ستكون لباسيل زيارات أخرى في أقضية لديه فيها مصلحة إنتخابية كالكورة مثلاً .