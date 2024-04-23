24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالأرقام الانتخابية: هذه اهداف جولات باسيل المناطقية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-04-2024
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال خبير إحصائي متمرس بالعمل الإنتخابي إن زيارات النائب جبران باسيل الى بعض الأقضية تأتي بالدرجة الاولى في إطار السياسة الداخلية وإعادة إستنهاض كوادر وجمهور "التيار الوطني الحر"، إلا أن بعض هذه الزيارات لأهداف إنتخابية نيابية مستقبلية.
Advertisement
وقال: على سبيل المثال فانه خلال زيارته الأخيرة الى زحلة عرّج باسيل على منزل رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف متحدثا عن عراقة البيت وإمكانية التعاون في المستقبل، وكل هذا ، يضيف المصدر، بهدف إستبدال "حزب الله" في البقاع الأوسط بالسيدة ميريام سكاف فيستفيد من أصواتها للوصول الى الحاصل الإنتخابي ليضمن نجاح نائبه سليم عون الذي حصل في الانتخابات الاخيرة على 4000 صوت، أي ربع الحاصل، وتممه حينها من أصوات حزب الله ، وطموحه ان يتممه في المرة المقبلة من أصوات الكتلة الشعبية إذا بقي التباين والخلاف بين "التيار" وحزب الله.
ويضيف المصدر "أما في جزين فهناك مثل مشابه ، إذ زار باسيل خلال جولته الأخيرة منزل النائب السابق إبراهيم عازار ، لربما يستفيد من أصواته في المرحلة المقبلة لمحاولة إعادة إستعادة جزين بعد الخلاف مع النائب السابق زياد أسود ومع حزب الله ايضا، حيث يحتاج باسيل لمن يرفده بحوالى3000 صوت للوصول الى الحاصل، وربما يكون النائب عازار الشخص المناسب لهذه المهمة .
المصدر ختم أنه ستكون لباسيل زيارات أخرى في أقضية لديه فيها مصلحة إنتخابية كالكورة مثلاً .
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
Lebanon 24
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
06:51 | 2024-04-22
22/04/2024 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
15:10 | 2024-04-22
22/04/2024 03:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
11:30 | 2024-04-22
22/04/2024 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
09:54 | 2024-04-22
22/04/2024 09:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الياس المر في تصريحات غير عادية.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" وبري!
Lebanon 24
الياس المر في تصريحات غير عادية.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" وبري!
15:57 | 2024-04-22
22/04/2024 03:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-04-23
لا خوف من الهزات في تركيا.. خبير يطمئن عبر "لبنان 24": ما يجري بعيد عن لبنان
03:30 | 2024-04-23
إجتماع في السرايا بحث في ملف السجناء والمحكومين السوريين.. وهذا ما تقرر
06:38 | 2024-04-23
دراسة تكشف عن خطر يهدد مدينة بيروت.. والنتائج "مثيرة للقلق"
06:31 | 2024-04-23
الحاج حسن: أضرار العدو الزراعية أكبر بكثير من أضرارنا
06:23 | 2024-04-23
سليمان فرنجيه استقبل سفيرة الأرجنتين وبحثا في تطورات لبنان والمنطقة
06:07 | 2024-04-23
موسى من عين التينة: اللقاء كان إيجابياً
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
23/04/2024 13:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
23/04/2024 13:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
23/04/2024 13:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24