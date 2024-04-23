Advertisement

لبنان

طبقات من الغبار ستضرب لبنان.. والحرارة ستتخطى الـ35 درجة

Lebanon 24
23-04-2024 | 01:31
A-
A+
Doc-P-1190724-638494584650481108.jpg
Doc-P-1190724-638494584650481108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض إضافي في نسبة الرطوبة، ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر.
Advertisement
وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مع رياح خماسينية مغبرة مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى ال 35 درجة على الساحل وفي الداخل، على ان تنحسر تدريجيا يوم الجمعة .
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض في نسبة الرطوبة .
الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض إضافي في نسبة الرطوبة، ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر.
الخميس: غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة نهارا، تنشط الرياح محليا وتصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/س، مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا ابتداءا من المساء وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، على ان  يتحول الطقس الى غائم بسحب متوسطة مع احتمال تشكل الضباب.
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ  في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة.
-الحرارة على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65%. 
-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:21 درجة.
-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:5,58
-ساعة غروب الشمس:19,15
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-04-23
03:30 | 2024-04-23
06:38 | 2024-04-23
06:31 | 2024-04-23
06:23 | 2024-04-23
06:07 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24