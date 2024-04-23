طبقات من الغبار ستضرب لبنان.. والحرارة ستتخطى الـ35 درجة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض إضافي في نسبة الرطوبة، ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مع رياح خماسينية مغبرة مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى ال 35 درجة على الساحل وفي الداخل، على ان تنحسر تدريجيا يوم الجمعة .

-الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض في نسبة الرطوبة .

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض إضافي في نسبة الرطوبة، ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة نهارا، تنشط الرياح محليا وتصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/س، مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا ابتداءا من المساء وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، على ان يتحول الطقس الى غائم بسحب متوسطة مع احتمال تشكل الضباب.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65%.

-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:21 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:5,58

-ساعة غروب الشمس:19,15