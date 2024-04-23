"غاب فجأة".. تطبيق "مالي" في لبنان خارج الخدمة

Advertisement

لاحظ مستخدمون مؤخراً أنّ تطبيق "OMT Pay" بات غير متوافر على تطبيق "بلاي ستور" في لبنان، الأمر الذي أثار تساؤلات في أوساط المستخدمين عن توقف تلك الخدمة الضرورية على الصعيد المالي.مصدر في الشركة أكد لـ"لبنان24" إنّ التطبيق ما زال فعالاً لدى الأشخاص الذين قاموا بتنزيله في وقتٍ مسبق، لكنه الآن غير متوافر لدى الذين يحتاجون لتنزليه مُجدداً.وأوضحت المصادر أن التطبيق حالياً يخضع لصيانة تقنية من قبل فريق معني وسيتم إطلاقه مُجدداً قريباً على "بلاي ستور" ليكون متاحاً ومتوافراً لجميع المستخدمين.كذلكن أشارت المصادر إلى أنه "لا أسباب غير عادية وراء غياب التطبيق"، خصوصاً أن هناك رسائل انتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي تزعم أن الشركة المشغلة لـ"بلاي ستور" قد استبعدت وحذفت تطبيق "OMT" من قائمتها.