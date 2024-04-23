ارتفاع طفيف في سعر صفيحة البنزين.. وتراجع في سعر المازوت والغاز

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان ألف ليرة فيما تراجع سعر صفيحة المازوت 11 ألف ليرة وقارورة الغاز 11 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.782.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.820.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.556.000 ليرة لبنانيةالغاز: 916.000 ليرة لبنانية