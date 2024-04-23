في طرابلس.. إطلاق نار باتجاه ملحمة

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أقدم مجهولون ليلاً على اطلاق النار بإتجاه ملحمة "الرحمة" في محلة دوار ابو علي طرابلس لصاحبها "م.ح" من دون معرفة الأسباب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".واقتصرت الاضرار على الماديات في حين فرّ مطلقو النار الى جهة مجهولة.