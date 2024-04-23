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لبنان
حبشي زار الكونغرس: لضرورة استمرار الدعم الأميركي
Lebanon 24
23-04-2024
|
02:58
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عقد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي، سلسلة من اللقاءات السياسية، والفكرية، والحزبية في العاصمة واشنطن، التي وصلها ضمن المحطة السادسة في إطار جولته الاميركية الموسعة، حيث التقى رئيس رعية سيدة لبنان في واشنطن المونسنيور جورج السبعلي، ورئيس الإكليريكية المارونية في أميركا المونسنيور بيتر عازار، جرى خلاله التداول في شؤون الجالية اللبنانية هناك، بدوره اطلعهم حبشي على مستجدات الاوضاع على الساحة اللبنانية.
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بعدها زار حبشي مقر السفارة اللبنانية في واشنطن، حيث التقى المستشار في السفارة بشير طوق، وتداول خلالها المجتمعون الوضع اللبناني العام ووضع السفارات بشكل خاص، وما يعترضها من صعوبات، خاصةً في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وكيفية العمل لإيجاد حلول لها. وتطرق البحث لاحوال الجالية اللبنانية في واشنطن، والمشاكل والعقبات التي قد تعترض انجاز معاملاتها في السفارة.
كما عقد اجتماعّا في الكونغرس الأميركي، مع النائب دارين لحود الرئيس المشارك لتجمع الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس، تم خلاله البحث في مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية، والجهود التي يبذلها الكونغرس لدعم لبنان، والتأكيد على موقف الكونغرس المشدّد على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية، ولا سيما القراران 1701 و1559، وعلى الجهود التي يبذلها تجمع الصداقة الأميركية اللبنانية لمواصلة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية.
بدوره أثنى النائب حبشي على موقف الكونغرس الأميركي الداعم للبنان، وأكد "ضرورة استمرار هذا الدعم، لا سيما لجهة العمل مع الإدارة الأميركية على حفظ سيادة لبنان وتجنيبه الإنعكاسات السلبية للتصعيد الحالي في المنطقة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
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