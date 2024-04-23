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لبنان

متابعة لزيارة ميقاتي.. هذا ما أوعزه وزير الخارجية للقائم باعمال السفارة اللبنانية في باريس

Lebanon 24
23-04-2024 | 03:11
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أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الى القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس المستشار زياد طعان متابعة المواضيع التي تم التطرق اليها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نهار الجمعة الماضي الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون. 
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ولهذه الغاية التقى القائم بالاعمال، يرافقه السكرتير الأول في السفارة يوسف جبر،  بنائب مديرة شمال أفريقيا والشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية السيد إيمانيول سوكه. تناول البحث متابعة المبادرة الفرنسية حول خفض التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان، الجهود الفرنسية الهادفة إلى إنهاء الشغور الرئاسي، المسعى الفرنسي لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، وموضوع النازحين السوريين في لبنان.
 
 
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