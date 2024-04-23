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لبنان

جولة لعثمان في أميركا.. ولقاء يجمعه مع مسؤولين أمنيين

Lebanon 24
23-04-2024 | 03:24
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التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون مكافحة المخدرات وانفاذ القانون INL السيّد تود روبنسون Todd Robinson، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السيّد هنري ووستر Henry Wooster، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها اللواء عثمان للولايات المتّحدة الأميركيّة بهدف البحث في سبل تقديم المساعدة للمديريّة العامّة لتعزيز قدرتها على تنفيذ المهام المنوطة بها.
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