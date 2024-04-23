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لبنان

في الزرارية.. وجد مقتولا وبجانبه سلاح حربي (صورة)

Lebanon 24
23-04-2024 | 03:26
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عُثر قبل ظهر اليوم الثلاثاء على شاب مقتولاً وبجانبه سلاح حربي في بلدة الزرارية في صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ولم يُعرف بعد تفاصيل إضافية عن الحادث.

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ولاحقا حضرت دورية من قوى الأمن، وعاينت الجثة وفتحت محضرا بالحادث.

 
 
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الزرارية

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