في الزرارية.. وجد مقتولا وبجانبه سلاح حربي (صورة)

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عُثر قبل ظهر اليوم الثلاثاء على شاب مقتولاً وبجانبه سلاح حربي في بلدة الزرارية في صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ولم يُعرف بعد تفاصيل إضافية عن الحادث.