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لبنان

في البقاع.. هبة توفيت جراء خطأ طبي!

Lebanon 24
23-04-2024 | 04:19
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نقلت الشابة هبة ابو رويس إلى أحد المستشفيات في بعلبك من قبل ذويها وبرفقتهم الطبيب المعالج حيث خضعت لعملية ولكن كانت حالتها سيئة جدا فتم نقلها الى مستشفى في البقاع الاوسط يُعالج حالات استشفائية للاجئين فلسطينيين وخضعت لعملية ثانية وكانت حالتها تزداد سوءا فتم نقلها الى مستشفى في دورس حيث خضعت ايضا لعملية جراحية الا انها ما لبثت ان فارقت الحياة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .
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ويؤكد أهل هبة ان وفاتها ناجمة عن خطأ طبي وطالبوا وزير الصحة فتح تحقيق بالحادثة.

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