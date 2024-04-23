المطران ابراهيم احتفل بعيد القديس جرجس في تربل

احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم بعيد القديس جرجس، بقداس احتفالي ترأسه في كنيسة القديس جرجس في بلدة تربل البقاعية.

ولفت ابراهيم، الى أنها "مناسبة تذكرنا بذلك الفارس الوسيم والقائد العظيم الذي يعني اسمه "الحارث أو الفلاح" الذي لم يعرف يوما الشك في إيمانه ولم يقبل التخلي عن المسيح لشدة محبته إياه بسخاء وشجاعة، حتى صار رمزاً للشهادة والإيمان والصمود أمام التحديات".

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اضاف:" عندما ندخل هذه الكنيسة، ندخل في الفعل عينه، ساحة الاقتداء به، فنتحول جميعنا إلى جرجس يعيش فينا مع المسيح مخلصنا. نحنُ أبناءُ هذه الرعية جاورجسيون بامتياز".

وتابع:" في زمننا الحاضر، لا بد لنا من أن نكون مثله، متحدين ضد الاستعمار الاقتصادي، والفساد السياسي، والتفسّخ الإيماني، والانحلال الأخلاقي، والتعسف الأممي، والتفّلت الأمني، واثقين أن الحق والعدالةَ هما أساسُ بناء مجتمعنا ووطننا.

هذا ليس شعراً، إنها الشهادة التي لا تقتصر على الكلمات وحدِها، بل تتطلبُ الأفعالَ والتضحيات.

وختم: " بارك الله جميعكم، وبارك بلدتَكم العزيزة تربل، وليحمها دائماً بعنايته الإلهية. وباركَ كاهنَ رعيتكم قدس الأب جوني أبو زغيب وعائلته وشقيقه الأرشمندريت ربيع أبو زغيب، كاهن كاتدرائية المخلّص في مونتريال، الذي عمل معي أكثر من عشر سنوات وهو مثال الكاهن النشيط والمتجرد. بارك الله كهنة ورهبان وراهبات هذه البلدة، خاصا بالشكر والدعاء قدس الأرشمندريت جان فرج وقدس الارشمندريت عبدالله عاصي المشترك معنا في هذه الذبيحة الإلهية لسنين كثيرة بالصحة والخير والبركات. كل عيد وأنتم بألف خير.المسيح قام! حقا قام!".



وفي نهاية القداس ترأس المطران ابراهيم رتبة تبريك القرابين والخمر والزيت، بعدها انتقل الحضور الى صالون الكنيسة حيث تبادلوا التهاني بالعيد.(الوكالة الوطنية للإعلام)