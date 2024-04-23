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لبنان
لا خوف من الهزات في تركيا.. خبير يطمئن عبر "لبنان 24": ما يجري بعيد عن لبنان
نايلة عازار - Nayla Azar
|
Lebanon 24
23-04-2024
|
04:30
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لا تزال تداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط من العام 2023 ترخي بثقلها على كاهل المواطن اللبناني، حيث بات هذا الموضوع يشكل نوعاً من "التروما" بالنسبة له. واليوم بات اللبناني يشعر بالخوف كلما سمع خبراً عن هزة ارضية او زلزال يضرب تركيا. فهل بتنا فعلاً في مرحلة الخطر؟ وماذا عن الفوالق في لبنان؟
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سؤال حملناه الى الاختصاصي في الزلازل في الجامعة الأميركية في بيروت، البروفيسور طوني نمر، الذي دعا الى عدم الخوف والهلع مما يجري في تركيا، مشيراً الى ان المنطقة التي تتعرض اليوم لهذه الهزات المتتالية، تقع وسط البلاد نحو الشمال، وبالتالي هي بعيدة نسبياً عن فالق الأناضول الشرقي الذي أدى الى الزلزال الكبير في السادس من شباط العام الماضي، بحسب نمر.
واعتبر نمر في حديث عبر "لبنان 24" ان موضوع الهزات المتكرر في تركيا امر طبيعي، خصوصاً وان هذا البلد يحتوي على الكثير من الفوالق غير الرئيسية، والتي تؤدي الى وقوع هزات خفيفة او متوسطة القوة وليس زلازل، واضعاً ما جرى الاسبوع الماضي في اطار الهزات العادية التي لا تأثير لها نهائياً على لبنان، مشيراً الى انها تأتي متلاحقة نتيجة ما يعرف بالهزة الأولى الاستباقية ومن بعدها الهزة الاساسية التي يتبعها هزات ارتدادية.
ورداً على سؤال حول ما كان سيناريو 6 شباط قد يتكرر في لبنان، استبعد نمر هذا السيناريو بشكل قطعي، معتبراً أن ما يجري اليوم في تركيا هي هزات طبيعية تتبعها هزات ارتدادية خفيفة، اما ما جرى منذ عام تقريباً فكان زلزالاً تبعه اكثر من 60 الف هزة ارتدادية، وبالتالي فان الأمر مختلف تماماً.
وعما ما اذا كانت الحرب الدائرة اليوم في الجنوب، قد تؤثر على تحرك الفوالق في لبنان، لا سيما تلك القريبة من مناطق الاشتباك، طمأن نمر الى ان القصف على غزة، او القصف المتقطع في الجنوب وعلى اكثر من نقطة، لا يشكلان اي خوف من امكانية تحرك الفوالق الزلزالية في لبنان فغزة بعيدة عن فالق البحر الميت حوالي 100 كلم، كما ان الضربات الموزعة جنوباً لا تشكل اي نوع من الخطر.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
نايلة عازار - Nayla Azar
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