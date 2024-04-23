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لبنان

مهندس في وحدات الدفاع الجوي في حزب الله.. من هو المستهدف من غارة أبو الأسود؟

Lebanon 24
23-04-2024 | 04:39
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نعى حزب الله الشهيد حسين علي عزقول "هادي" مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس. 
 
 
وكان العدوّ الإسرائيلي استهدف سيارة كان يستقلها عزقول على طريق أبو الاسود بين بلدتي عدلون ومفرق بلدة الخرايب. 
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وأشارت المعلومات الى ان المستهدف في الغارة الاسرائيلية على منطقة أبو الاسود في الزهراني صباح اليوم الثلاثاء هو عنصر بارز في حزب الله من سكان بلدة عدلون. وهو مهندس في وحدات الدفاع الجوي في حزب الله.
 
 
هذا وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان استشهاد حسين عزقول في جنوب لبنان، لافتاً الى أنه ناشط كبير في وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله".
 
 
 
 
 
 
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