الاباتي رزق في عيد مار جرجس: نطلب شفاعته في هذه الأيام الصعبة

ترأس الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي ادمون رزق قداسا احتفاليا في كنيسة مار جرجس - رعشين، لمناسبة عيد مار جرجس، في حضور فاعليات اجتماعية وحشد من ابناء البلدة والبلدات المجاورة، والقى عظة تحدث فيها عن زمن القيامة وبشرى الخلاص الإنساني وقال: "احتفالنا بعيد مار جريس شفيع رعيتنا المباركة نلتقي الليلة حول كلمة الانجيل، والبشرة السارة التي تجمعنا بالإيمان والرجاء والمحبة ، وتنفخ فينا روح القيامة وشجاعة القديسين وصمود المسيحيين الأولين".

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أضاف:" في زمن القيامة جئنا نعيد معا ، ليس عيد شفيعنا فقط، بل عيد هذا البيت ( الكنيسة ) بمن فيه احياء ومن غابوا عن نظرنا، ونجدد معا تحت نظر امنا مريم العذراء رغبتنا في حمل البشرى السارة ، بشرى الخلاص وهمنا الأوحد أن نرضي الرب".



ورأى في مسيرة حياة القديس جريس "الأمين في الايمان وفي الخدمة ، الطاهر السيرة ، والجندي الشجاع الذي تفانى في خدمة مشروع الله الخلاصي، مقربا ايانا الى الله ومصليا معنا كي ننتصر على التجارب"، طالبا منه بـ" أن يسهر على عائلاتنا في الأيام الصعبة ومتشفعا فينا وبمرضانا، وحاميا لشبيبتنا من الضلال، فنصرخ جميعا انه الرب الذي يقيم فينا الحياة مرة جديدة".



وختم مجددا معايدته بعيد مار جريس وما يشتق منه اسماء أخرى. (الوكالة الوطنية للإعلام)