المقدسي: مستعد لتمويل مشروع "الميغاسنتر" في حال إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية

أبدى رئيس "مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية "الدكتور طلال المقدسي استعداده لتمويل مشروع "الميغاسنتر" في حال اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها المحددة".



Advertisement



ولاحظ المقدسي أن "الانتخابات في كل دول العالم أصبحت ممكننة، في حين ان القانون اللبناني يفرض على كل مواطن راغب في التعبير عن رأيه من خلال اي انتخابات الذهاب الى مسقط رأسه". وقال قي بيان: "ان الفرصة سانحة امام وزارة الداخلية لاعتماد الميغاسنتر لابناء البلدات التي هجرها اهلها بفعل العدوان الاسرائيلي بحيث يمكنهم ممارسة حقهم في الاقتراع اينما وجدوا ويمكن ايضا تعميم التجربة على البلدات كافة".ولاحظ المقدسي أن "الانتخابات في كل دول العالم أصبحت ممكننة، في حين ان القانون اللبناني يفرض على كل مواطن راغب في التعبير عن رأيه من خلال اي انتخابات الذهاب الى مسقط رأسه".

وختم المقدسي مذكرا انه قبل ايام من موعد فتح صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية لدورة ٢٠٢٢ في دول الانتشار وبمبادرة شخصية منه سدد المبلغ المتوجب ما سهل انجاز وانجاح هذه الانتخابات في الخارج ووضع الـ software في الخدمة قبل اسبوع واحد من بدء عمليات التسجيل ، معتبرا أنه "يمكن اعتماد الـ software للداخل اللبناني لإنجاز الانتخابات البلدية مع إدخال تطويرات وتعديلات طفيفة".