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لبنان

العدد مرتفع.. كم سيارة سُرقت من طرابلس خلال شهرين؟

Lebanon 24
23-04-2024 | 05:25
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قال مسؤول في احدى شركات التأمين في طرابلس لـ"لبنان 24"، إن الاحصاءات تشير الى انه خلال الشهر الماضي والشهر الحالي تم سرقة 17 سيارة في المدينة. 
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