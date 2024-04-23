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لبنان
حزب الله نعاه.. من كان في السيارة التي استهدفتها إسرائيل؟
Lebanon 24
23-04-2024
|
05:28
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نعى حزب الله الشهيد حسين علي عزقول "هادي" مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
وكان العدوّ الإسرائيلي استهدف سيارة كان يستقلها عزقول على طريق أبو الاسود بين بلدتي عدلون ومفرق بلدة الخرايب.
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