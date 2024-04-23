اجتماع في الديمان عرض برنامج خدمة المسنين وذوي الحاجات

عقد في الكرسي البطريركي في الديمان اجتماع خصص لدرس واقرار برنامج خدمة المسنين والأولاد ذوي الحاجات الخاصة في موقع حديقة البطاركة.

حضر الإجتماع رئيس الديوان في الكرسي البطريركي، الديمان الخوري خليل عرب، وخادم الرعية الخوري نافذ صعيب، وعن رابطة قنوبين للرسالة والتراث الزميل جورج عرب والمحامي ميشال الحاج والسيدات :جنى فارس وسمر زغريني عرب ودانيالا غصن، وعن مكتب كاريتاس الجبة الدكتور ايليا ايليا والسيدات ريتا البزعوني وجيلبرت شليطا ولودي صالح دعبول، وعن جماعة الراهبات الأنطونيات الأختان لينا الخوند وغريس الخوند. اطلع المجتمعون على أشغال دير مار اسطفان لإقامة الراهبات الأنطونيات، الجارية بهبة من السيد جو خوري، والمرتقب إنجازها، مع شبكة الصرف الصحي وتأهيل محيط الدير، أواسط حزيران المقبل، وعلى أشغال تأهيل واحة بيت داوود وتجهيزها الجارية بهبة من الأستاذ مروان الحايك، المرتقب انجازها أيضاً خلال شهر حزيران.

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وناقش المجتمعون مضامين برنامج الخدمة المرتقبة، الذي أعدته الراهبات الأنطونيات بالتنسيق مع مستوصفهن العامل في الخالدية، بالتعاون مع منظمة فرسان مالطة، وهي تقوم على استقبال المسنين دورياً أسبوعياً، وتشمل أنشطة روحية وثقافية ورياضية وترفيهية وغذائية وعناية صحية، استناداً الى إحصاء أجراه مكتب كاريتاس الجبة حول أعداد المسنين والأولاد وأعمارهم وحاجاتهم. وتم توزيع مهام التعاون بين رابطة قنوبين وكاريتاس الجبة بشري، سيدات وشبيبة، وجماعة الراهبات الأنطونيات.

وأبدى الحاج التزامه "توفير وسيلة نقل المسنين ذهاباً وإياباً من قراهم الى موقع حديقة البطاركة، وبدعم الأنشطة الغذائية الخاصة بالبرنامج، المرتقب إطلاقه بحفل يرعاه ويحضره غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي".



وشدد الخوري عرب على "أهمية متابعة العمل بروح التعاون القائم والمقدر بين رابطة قنوبين وكاريتاس والراهبات الأنطونيات، وكلها مؤسسات فاعلة من هيكليات كنيستنا المارونية". وقال: "هذا التعاون الذي يتعزز بمشاركة كهنة الرعايا التي ستشملها خدمة مسنيها والأولاد من ذوي الحاجات الخاصة. وفي هذا الإطار سيصار الى تعميم برنامج الخدمة مفصلاً على الرعايا المجاورة وسائر المعنيين".



