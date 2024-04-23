Advertisement

لبنان

عائلة مصطفى الحريري شكرت المواسين بفقيدها

Lebanon 24
23-04-2024 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1190834-638494741105613083.jpg
Doc-P-1190834-638494741105613083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجهت عائلة المرحوم  مصطفى أحمد الحريري: زوجته بهية الحريري وأبناؤه نادر وأحمد وغنى وعلا وعائلاتهم وأنسباؤهم، في بيان، "بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من واساهم وشاركهم في مصابهم الأليم بتقديم التعازي سواء بالحضور أو بالإتصال عبر مختلف وسائل التواصل.  والشكر موصول الى الفريق الطبي والتمريضي في "المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت AUBMC" والى كل من بادر للإطمئنان بالسؤال أو الحضور الى المستشفى طيلة  فترة المرض".
Advertisement
وخصت العائلة بالشكر، الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين وسفراء الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية ، وجميع الشخصيات والهيئات الرسمية والروحية والسياسية والدبلوماسية والقضائية والأمنية والعسكرية والإقتصادية والبلدية والأهلية والثقافية والإعلامية والرياضية وجميع المواسين من أصدقاءٍ وأهلٍ ومحبين، مقدرين لهم عالياً دعواتهم الصادقة وشعورهم النبيل وسائلين الله تعالى أن يحفظهم ومن يحبون من كل مكروه، وأن يرحم موتاهم ولا يريهم مكروها في عزيز، وأن يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه. "إِنَّ ِللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلَّ شَيءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى" .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-04-23
03:30 | 2024-04-23
06:38 | 2024-04-23
06:31 | 2024-04-23
06:23 | 2024-04-23
06:07 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24