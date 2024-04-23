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لبنان

بيان من وزير المال حول تمديد مهلة تقديم التصريح الالكتروني... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-04-2024 | 06:02
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أصدر وزير المال يوسف الخليل قراراً مدّد فيه "استثنائياً ولمرة أخيرة، مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لعامي 2022 و2023 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل، ومهلة تسديد الضريبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال المنقولة (ص3) وذلك لغاية 15/08/2024 ضمناً".
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