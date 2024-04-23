سليمان فرنجيه استقبل سفيرة الأرجنتين وبحثا في تطورات لبنان والمنطقة

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، سفيرة الأرجنتين لدى لبنان ماريا فرجينيا روس قنطار، بحضور أنطوان مرعب وكان بحثٌ في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

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