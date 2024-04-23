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لبنان

سليمان فرنجيه استقبل سفيرة الأرجنتين وبحثا في تطورات لبنان والمنطقة

Lebanon 24
23-04-2024 | 06:23
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استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، سفيرة الأرجنتين لدى لبنان ماريا فرجينيا روس قنطار، بحضور أنطوان مرعب وكان بحثٌ في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.
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