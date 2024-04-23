الحاج حسن: أضرار العدو الزراعية أكبر بكثير من أضرارنا

أكّد وزير الزراعة عباس الحاج حسن "تحديث الوزارة، يومياً، لخريطة تتضمّن الأضرار المباشرة وغير المباشرة في بلدات الجنوب، التي تتعرّض لاعتداءات".

وشدّد، في برنامج تلفزيوني على "استحالة الحصول على جواب علمي عمّا إذا كانت تربة الجنوب مضرّة بالإنتاج الزراعيّ، إلى حين القيام بالدراسات اللازمة والحصول على جواب علمي بعد وقف إطلاق النار".

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وقال: "شكّلنا لجنة جاهزة لدراسة هذه التربة، فور وقوف الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المناطق".

أضاف: "مقابل كل شجرة أحرقها العدو سنغرس عشر شجرات".

وإذ كشف أن "أضرار العدو الزراعية أكبر بكثير من أضرارنا"، لفت إلى أنّ "قيمة الأضرار الزراعية وغيرها في الجنوب، أكثر بكثير من ثلاثة مليارات دولار".

وأشار الى "وجود خطة للنهوض بقطاع السمك، بتمويل ناروجيّ بحوالى مليوني دولار"، مطالباً "باستثمار عربيّ في مشاريع الزراعة اللبنانية".



