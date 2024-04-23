"الخارجية" تثمن خلاصات التقرير حول عدم وجود بديل للانروا

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالتقرير الصادر عن لجنة المراجعة المستقلة لتقييم عمل الأونروا، وقدرت عمل اللجنة المذكورة أعلاه.كما وثمنت الوزارة خلاصات التقرير حول عدم وجود بديل للانروا، وأهمية استمرار عملها لأنها تعطي أمل بإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وحصولهم على دولتهم المستقلة الموعودة، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.يتكامل ذلك مع الجهود والحملة الدبلوماسية التي بذلها الجانب اللبناني للإضاءة على أهمية هذا الهيئة، وضرورة تمويلها للإستمرار برسالتها، وفقاً لمقاصد الامم المتحدة ومبادئها.