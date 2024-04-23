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لبنان

الراعي إستقبل وفد "طاولة حوار المجتمع المدني" و"لبنان الكبير"

Lebanon 24
23-04-2024 | 07:02
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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي وفد من طاولة حوار المجتمع المدني وتجمع لبنان الكبير ضم العلامة السيد علي الأمين، النائب اللواء أشرف ريفي، الأمير حياة أرسلان (المنسقة العامة لتجمع لبنان الكبير)، رئيس طاولة حوار المجتمع المدني الدكتور جوزف رحمة والدكتور عبد المجيد عوض والسيد محمد الأمين.
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بعد اللقاء، قال العلامة الأمين: " كان اللقاء مع صاحب الغبطة حول ما يقوم به تجمع لبنان الكبير من حراك حول الدعوة الى مشروع الدولة والى العودة الى القيم التي قام عليها لبنان الكبير، وهو مشروع العيش المشترك وسيادة الدولة اللبنانية التي تكون هي المرجع في كل القضايا، وقلنا أن الحضور الى بكركي في هذه المناسبة هو لما لبكركي من دور في لبنان الكبير تأسيسا وبقاء واستمرارا".
 

وبدوره، قال النائب ريفي: "أن الزيارة اليوم هي لدعوة صاحب الغبطة للمشاركة في النشاط الثاني لتجمع لبنان الكبير لإطلاق المبادرة الوطنية لإستعادة الدولة، وكما تفضل صاحب السماحة، نعم سنعمل من أجل العيش المشترك ومن أجل إقامة الدولة التي تجمعنا جميعا، لذا ندعو كافة المواطنين لمتابعة هذا النشاط".
 
ومن الزوار أيضا: الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الآباتي ادمون رزق.
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