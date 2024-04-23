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لبنان

تيمور جنبلاط عرض وسفير النروج للاوضاع

Lebanon 24
23-04-2024 | 07:08
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، سفير النروج في لبنان مارتن يترفيك، بحضور نائب رئيس الحزب زاهر رعد، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث كان عرض لمجمل الاوضاع العامة.
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