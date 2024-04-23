تيمور جنبلاط عرض وسفير النروج للاوضاع

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، سفير النروج في لبنان مارتن يترفيك، بحضور نائب رئيس الحزب زاهر رعد، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث كان عرض لمجمل الاوضاع العامة.

Advertisement