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لبنان

حريق داخل متجر لبيع المجوهرات

Lebanon 24
23-04-2024 | 07:13
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل متجر لبيع المجوهرات في زوق مكايل - كسروان.
 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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زوق مكايل

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