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لبنان

بالأسماء.. بعض التشكيلات الجديدة لضباط في قوى الأمن الداخلي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-04-2024 | 07:21
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انتقل الضباط المذكورة اسماؤهم ادناه الى المراكز الجديدة التالية:

المقدم ابراهيم راشد من فوج التدخل السريع انتقل الى السرية الرابعة في فوج الادرات العامة بصفة مساعد لقائدها.

الرائد يوسف البشلاوي من كلية الضباط انتقل الى سرية حلبا الاقليمية بصفة مساعد لقائدها.
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النقيب خضر كنجو من كلية الضباط انتقل الى رئاسة مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في طرابلس. 

النقيب اشرف العلي من كلية الضباط انتقل الى امرة فصيلة شكا.

النقيب ابراهيم بك من كلية الضباط انتقل الى امرة سجن دوما. 

الملازم اول عيسى ابو ضاهر من كلية الضباط انتقل الى فصيلة الدامور ويتولى الاشراف على مخفر السعديات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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