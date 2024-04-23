البزري: تقرير الغارديان عن السرطان في لبنان خطير ويجب التحرك سريعاً

اعتبر عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبدالرحمن البزري أن "معلومات الغارديان عن ارتفاع نسبة السرطان في لبنان إلى ثلاثين بالمئة أمر خطير جدا ويجب أن تكون دافعاً للتحرك السريع".

ودعا في حديث اذاعي إلى "ضرورة الإقرار بالواقع الصعب كخطوة أولى نحو المعالجة و التنسيق بين إدارات الدولة، والتشدد في تطبيق القوانين، كما التنسيق بين المجلس النيابي والحكومة وبين المؤسسات العلمية والجمعيات الطبية العلمية القادرة على إعطاء حلول جدية للملف".

Advertisement

وأسف البزري لأن "الأزمة السياسية بدأت ترخي بظلالها على اللبنانية ليس فقط إقتصادياً ومعيشياً وحياتياً وتربوياً وإنما أيضاً صحياً".