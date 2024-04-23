بيان لحزب الله.. هكذا رد على غارة عدلون

أعلن حزب الله في بيان أنه شن هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة، وذلك رداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد عناصر الحزب.

Advertisement