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لبنان

بيان لحزب الله.. هكذا رد على غارة عدلون

Lebanon 24
23-04-2024 | 07:33
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أعلن حزب الله في بيان أنه شن هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة، وذلك رداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد عناصر الحزب. 
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