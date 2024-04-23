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لبنان

قائد الجيش استقبل نائبة في البرلمان الفرنسي

Lebanon 24
23-04-2024 | 08:05
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائبة في البرلمان الفرنسي Amélia Lakrafi وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة.
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