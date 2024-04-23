حادث سير على أوتوستراد شكا.. "بيك أب" محمّل بالدجاج اصطدم بالفاصل الإسمنتي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد شكا بإتجاه طرابلس.

وفي التفاصيل، انفجر إطار "بيك اب" عائد لشركة دواجن مما تسبب بفقدان السائق السيطرة عليه واصطدامه بالفاصل الاسمنتي وسط الطريق.

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واقتصرت الأضرار على الماديات.