استهدف حزب الله، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 04:20 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة.
وأعلن في بيان آخر، أنه استهدف عند الساعة 04:20 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية.
وتابع: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
الى ذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم الثلاثاء تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة.