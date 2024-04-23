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لبنان

سلسلة استهدافات جديدة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
23-04-2024 | 10:32
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استهدف حزب الله، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 04:20 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة.
 
وأعلن في بيان آخر، أنه استهدف عند الساعة 04:20 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية.
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وتابع: "‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".
 
الى ذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم الثلاثاء تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة.
 
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