استهدف حزب الله، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 04:20 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة.

وأعلن في بيان آخر، أنه استهدف عند الساعة 04:20 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية.

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وتابع: "‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".

الى ذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم الثلاثاء تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة.